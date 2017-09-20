Боксер Кудряшов пообещал кубинцу Дортикосу "жаркий" бой

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ТАСС, 20 сентября. Российский боксер Дмитрий Кудряшов ожидает напряженного боя в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии против кубинца Юниера Дортикоса. Об этом Кудряшов заявил на пресс-конференции.
"В субботу вы увидите яркое зрелище, так как у нас больше 40 нокаутов на двоих. [На ринге] будет жарко. Мы оба сильно бьем, так что оснований не уважать друг друга у нас нет", - сказал Кудряшов.
Поединок, в котором также будет разыгран "регулярный" титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг, состоится в ночь на воскресенье в Сан-Антонио.
В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения.
На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.