"Наполи" победил "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

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ТАСС, 20 сентября. "Наполи" обыграл "Лацио" со счетом 4:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе "Лацио" отличился Стефан де Врей (30-я минута). За "Наполи" голы забили Калиду Кулибали (54), Хосе Кальехон (56), Дрис Мертенс (59). На 90-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти.
"Наполи" лидирует с 15 очками, "Лацио" занимает шестое место с 10 очками. В следующем матче 23 сентября "Наполи" сыграет в гостях с клубом СПАЛ. "Лацио" на выезде встретится 24 сентября с "Вероной".
В других матчах "Аталанта" победила "Кротоне" (5:1), "Рома" - "Беневенто" (4:0), "Сассуоло" - "Кальяри" (1:0), "Милан" - СПАЛ (2:0), "Торино" - "Удинезе" (3:2), "Ювентус" - "Фиорентину" (1:0). "Дженоа" сыграл вничью с "Кьево" (1:1), "Верона" - с "Сампдорией (0:0).