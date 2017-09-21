РУСАДА проведет консультацию для участников чемпионата России по летнему биатлону

ТАСС, 21 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организует информационный семинар для участников чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза биатлонистов.

Мероприятие состоится в четверг в конференц-зале официальной гостиницы чемпионата. На семинаре будут затронуты правовые аспекты антидопинговой деятельности, а также права и обязанности спортсменов.

Чемпионат России по летнему биатлону завершится 25 сентября.