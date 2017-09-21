Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА проведет консультацию для участников чемпионата России по летнему биатлону

Спорт
21 сентября, 11:54 UTC+3 ТАСС

Темой семинара станут правовые аспекты антидопинговой деятельности, права и обязанности спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы
РУСАДА

РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ТАСС, 21 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) организует информационный семинар для участников чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза биатлонистов.

Мероприятие состоится в четверг в конференц-зале официальной гостиницы чемпионата. На семинаре будут затронуты правовые аспекты антидопинговой деятельности, а также права и обязанности спортсменов.

Чемпионат России по летнему биатлону завершится 25 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама