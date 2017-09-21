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Фанат "Карпат" ударил по лицу футболиста команды Федецкого после матча Кубка Украины

Спорт
21 сентября, 12:36 UTC+3 ТАСС

"Карпаты" проиграли "Прикарпатью" в матче 1/16 финала Кубка Украины

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ТАСС, 21 сентября. Фанат напал на защитника львовских "Карпат" и сборной Украины Артема Федецкого после матча Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Football.ua.

"Карпаты" в среду проиграли в 1/16 финала Кубка Украины "Прикарпатью" со счетом 1:2, матч проходил в Ивано- Франковске. Во время встречи болельщики жгли на трибунах файеры, а после второго гола в ворота "Карпат" забросали поле петардами, из-за чего матч был прерван на 30 минут.

После матча капитан "Карпат" Игорь Худобяк подошел к гостевому сектору, чтобы утихомирить болельщиков, однако несколько фанатов, выбежавших на поле, стали проявлять агрессию к футболисту. На помощь капитану команды подошел Федецкий, не принимавший участия в матче. Один из фанатов схватил Федецкого за куртку, а после того, как между ними встали несколько человек, ударил футболиста по лицу.

32-летний Федецкий подписал контракт с "Карпатами" на два года в начале сезона. Ранее защитник выступал за львовский клуб с 2009 по 2012 год.

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