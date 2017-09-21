Логинов получил травму ноги на чемпионате России по летнему биатлону

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ТАСС, 21 сентября. Александр Логинов травмировал ногу на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.
Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.
Молния!!!Призер Чемпионата Мира Александр Логинов получил серьёзную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском!!!!Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках!!!Подробности сообщу в программе Все На Матч в 18.30 и в 22.45 мск!!!!Саша,Здоровья !!!! Верим!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском, - написал Губерниев. - Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках".
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.