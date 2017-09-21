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Француз Лапартьен избран президентом Международного союза велосипедистов

Спорт
21 сентября, 13:26 UTC+3 ТАСС

Лапартьен победил на выборах предыдущего президента организации - британца Брайана Куксона

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Президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен

Президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен

© AP Photo/Rob Harris

ТАСС, 21 сентября. Француз Давид Лапартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI). Выборы прошли на конгрессе UCI в норвежском Бергене.

Другим кандидатом на пост главы UCI был британец Брайан Куксон, который возглавлял организацию с 2013 года. Также с 1997 по 2013 год он руководил Британской федерацией велоспорта.

Лапартьен получил 37 голосов, Куксон - восемь.

44-летний Лапартьен является президентом Европейского союза велосипедистов (UEC). С 2009 по 2017 год он был главой Французской федерации велоспорта. Также француз является членом Республиканской партии Франции и мэром Сарзо (провинция Бретань). На пост главы муниципалитета он впервые был выбран в 2008 году, а в 2014 году переизбран на эту должность, набрав 71,31% голосов.

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