Француз Лапартьен избран президентом Международного союза велосипедистов

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ТАСС, 21 сентября. Француз Давид Лапартьен избран на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI). Выборы прошли на конгрессе UCI в норвежском Бергене.
Другим кандидатом на пост главы UCI был британец Брайан Куксон, который возглавлял организацию с 2013 года. Также с 1997 по 2013 год он руководил Британской федерацией велоспорта.
Лапартьен получил 37 голосов, Куксон - восемь.
44-летний Лапартьен является президентом Европейского союза велосипедистов (UEC). С 2009 по 2017 год он был главой Французской федерации велоспорта. Также француз является членом Республиканской партии Франции и мэром Сарзо (провинция Бретань). На пост главы муниципалитета он впервые был выбран в 2008 году, а в 2014 году переизбран на эту должность, набрав 71,31% голосов.