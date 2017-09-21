Кириленко: РФБ доверила женскую сборную готовому, молодому и амбициозному Ланге

МОСКВА, /Корр. ТАСС Вероника Советова/, 21 сентября. Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение доверить женскую сборную России готовому, молодому и амбициозному специалисту, назначив на пост главного тренера команды немца Олафа Ланге. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

В среду исполком РФБ утвердил Ланге на должность главного тренера женской сборной России. Также были утверждены кандидатуры старших тренеров женских резервных команд - Александр Ковалев возглавил сборную среди баскетболисток до 20 лет, Елена Александрова стала старшим тренером сборной, в которой выступают игроки не старше 16 лет. Ланге является главным тренером женского клуба УГМК, который он возглавил осенью 2012 года. В первый же сезон под его руководством екатеринбургский клуб выиграл Евролигу, всего немец с УГМК пять раз выиграл чемпионат России, три раза Кубок страны, дважды Евролигу и один раз Суперкубок Европы.

"У нас по поводу кандидатуры главного тренера женской сборной состоялись весьма серьезные дебаты, - сказал Кириленко. - Очень не хотелось обидеть наших специалистов - Александра Ковалева и Дмитрия Донскова, оба великолепно работают с нашим резервом, показывая высокие результаты. Ковалев выиграл с девочками U19 чемпионат мира, и по идее ему нужно довести эту сборную еще один год - в следующем году будет чемпионат Европы "до 20 лет". Донсков дорос до уровня главной сборной, ему не хватает буквально чуть-чуть".

"На мой взгляд, равно как и на взгляд многих членов исполкома, не хватает руководства профессиональной командой, буквально маленького шага - например, победы в еврокубках. Не хотелось разочаровывать наших тренеров, но в итоге выбор был сделан в пользу Ланге - специалиста, который долгое время работает в России и прекрасно знаком с нашими игроками. Ланге достаточно молод и амбициозен. И, работая со сборной России, у него будет возможность не только построить баскетбольную команду, но и попасть с ней и удачно выступить на Олимпийских играх", - добавил глава РФБ.

"Олаф отлично зарекомендовал себя во взрослом баскетболе на посту главного тренера УГМК. Плюс у него есть опыт работы со сборной Германии. Это хороший специалист, и многие отзываются о нем, как о наставнике новой формации - дипломатичном, но при этом достаточно скрупулезном. Мы благодарны УГМК, несмотря на то, что Ланге связан с клубом контрактом, его руководство не чинит препятствий, а, наоборот, помогает нам", - отметил Кириленко.

"Неудачное выступление на женском Евробаскете стало сигналом, попытка добиться успеха с российским тренером не сработала. Быть может, и в том числе поэтому мы сейчас выбрали другой путь - с амбициозным иностранным специалистом. Не сомневаюсь, что время Ковалева и Донскова еще придет, но пока же мы решили пойти другим путем: не экспериментировать, а дать шанс готовому специалисту. И сохранить тот же подход, который был два последних года. Мы максимальным образом постараемся оградить команду от проблем вне площадки, и хотим, чтобы с ней работали изо дня в день", - добавил Кириленко.