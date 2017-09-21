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Кольшрайбер снялся с теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
21 сентября, 14:32 UTC+3 ТАСС

Немец в четверг должен был сыграть в матче второго круга с литовцем Ричардсом Беранкисом

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Филипп Кольшрайбер

Филипп Кольшрайбер

© EPA-EFE/DANIEL MURPHY

ТАСС, 21 сентября. Немец Филипп Кольшрайбер снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) в Санкт-Петербурге. 

Кольшрайбер должен был в четверг провести матч второго круга с литовцем Ричардсом Беранкисом, который теперь в четвертьфинале сыграет с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) - Михаил Южный (Россия).

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

Соревнования завершатся 24 сентября.

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