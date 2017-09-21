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Клуб КХЛ "Нефтехимик" расторг контракт с форвардом Жердевым по обоюдному согласию

Спорт
21 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист провел два матча за клуб, отдав в них одну голевую передачу

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Игрок "Торпедо" Николай Жердев и вратарь ЦСКА Илья Сорокин в матче чемпионата КХЛ

Игрок "Торпедо" Николай Жердев и вратарь ЦСКА Илья Сорокин в матче чемпионата КХЛ

©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижнекамский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

"Мы поняли, что Николаю стоит поменять команду. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Думаю, что до конца следующей недели мы определимся с [будущим] клубом", - сказал Черных.

Жердев заключил контракт с "Нефтехимиком" в конце августа. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел два матча за клуб, отдав в них одну голевую передачу.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфию", проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).

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