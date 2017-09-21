Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

Стартап из MIT разработал беспроводную зарядкуСоциальная ответственность 21 сентября, 18:59
Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 21 сентября, 18:55
Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втроеЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:49
Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложнойПроисшествия 21 сентября, 18:48
СМИ: Иракский Курдистан официально объявил о проведении референдума в намеченные срокиМеждународная панорама 21 сентября, 18:46
Лиза Крайер: для меня музыка - это не звук, а физические ощущенияСоциальная ответственность 21 сентября, 18:44
СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезонаСпорт 21 сентября, 18:35
Европарламент ужесточит квоты на выбросы парниковых газов для авиацииСоциальная ответственность 21 сентября, 18:20
Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия законаОбщество 21 сентября, 18:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла.
Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой - Алена Леонова (54,70).
Произвольная программа у женщин состоится 23 сентября.
Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.