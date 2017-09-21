Фигуристка Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

ТАСС, 21 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла.

Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой - Алена Леонова (54,70).

Произвольная программа у женщин состоится 23 сентября.

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, победительница финалов серии Гран-при (2015, 2016), серебряный призер командного чемпионата мира в Токио 2017 года. Россиянка является мировой рекордсменкой в короткой и произвольной программах, а также по сумме программ.