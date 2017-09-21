СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезона

ТАСС, 21 сентября. Санкт-петербургский СКА победил омский "Авангард" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" отличился Деннис Эверберг (10-я минута). За СКА шайбы забросили Сергей Калинин (16), Давид Рундблад (18) и Патрик Херсли (58). Первый матч в нынешнем сезоне провел защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Войнов, пропустивший несколько месяцев из-за травмы.

СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона - 13. Предыдущее достижение также принадлежало петербургскому клубу. В 2014 году ему удалось выиграть в первых 12 матчах сезона.

СКА лидирует в Западной конференции с 36 очками. "Авангард" занимает седьмое место в Восточной конференции с 20 очками.

В следующем матче 23 сентября СКА сыграет в гостях с ханты-мансийской "Югрой". "Авангард" в этот же день примет ярославский "Локомотив".