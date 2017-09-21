Южный проиграл Фоньини во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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ТАСС, 21 сентября. Россиянин Михаил Южный уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу итальянца. Матч продолжался 2 часа.
В четвертьфинале Фоньини встретится с литовцем Ричардсом Беранкисом.
Южный стал последним из россиян, выбывшим из турнира. В первом круге проиграли Даниил Медведев, Евгений Донской, Евгений Тюрнев и Андрей Кузнецов.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.
Соревнования завершатся 24 сентября.