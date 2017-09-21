Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: КНДР не может закупить снаряжение для своих спортсменов из-за санкций

Спорт
21 сентября, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Сообщается, что речь идет о более чем 20 компаниях, торгующих горнолыжным снаряжением, которые отклонили запрос на приобретение инвентаря

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации из-за того, что ее запросы на покупку инвентаря для спортсменов были отклонены или проигнорированы в связи с принятыми в отношении Северной Кореи санкциями. Об этом со ссылкой на находящиеся в распоряжении документы сообщает агентство Reuters.

По его информации, северокорейский дипломат предоставил соответствующие письма, датированные 30 августом, в Женеве, подчеркнув, что "спортивные материалы не могут помочь в строительстве ракет". Жалобы были направлены в Международную федерацию лыжного спорта, Международную федерацию стрельбы из лука, базирующуюся в Швейцарии, а также Международную федерацию спортивной стрельбы, базирующуюся в Мюнхене (федеральная земля Бавария).

Как отметил Reuters со ссылкой на представителя ассоциации лыжного спорта КНДР, речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него. Копия письма с жалобой, подписанного главой северокорейской лыжной ассоциации, была также направлена в Международный олимпийский комитет (МОК), добавляет агентство.

Кроме этого, в северокорейской ассоциации по стрельбе из лука сообщили, что под давлением США три компании, в которые они направляли запросы о покупке оборудования, продолжают игнорировать их. Такие препятствия, по мнению представителя организации, "равносильны нецивилизованному акту, возвращающему во времена Средневековья". В стрелковой ассоциации КНДР добавили, что в случае, если спортивные федерации закроют глаза на такое поведение, "они оставят позорный след в мировой истории спорта".

В Международной федерации лыжного спорта, Международном олимпийском комитете и двух других спортивных организациях на просьбу прокомментировать данную ситуацию Рейтеру не ответили.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубль
6
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружия
7
Минюст: РФ передала Комитету министров Совета Европы все нужные данные по делу Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама