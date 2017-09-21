Reuters: КНДР не может закупить снаряжение для своих спортсменов из-за санкций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. КНДР подала жалобу в три международные спортивные федерации из-за того, что ее запросы на покупку инвентаря для спортсменов были отклонены или проигнорированы в связи с принятыми в отношении Северной Кореи санкциями. Об этом со ссылкой на находящиеся в распоряжении документы сообщает агентство Reuters.

По его информации, северокорейский дипломат предоставил соответствующие письма, датированные 30 августом, в Женеве, подчеркнув, что "спортивные материалы не могут помочь в строительстве ракет". Жалобы были направлены в Международную федерацию лыжного спорта, Международную федерацию стрельбы из лука, базирующуюся в Швейцарии, а также Международную федерацию спортивной стрельбы, базирующуюся в Мюнхене (федеральная земля Бавария).

Как отметил Reuters со ссылкой на представителя ассоциации лыжного спорта КНДР, речь идет, в частности, о более чем 20 компаниях и агентствах, торгующих горнолыжным снаряжением, которые в конечном итоге отклонили запрос на приобретение инвентаря или вовсе не ответили на него. Копия письма с жалобой, подписанного главой северокорейской лыжной ассоциации, была также направлена в Международный олимпийский комитет (МОК), добавляет агентство.

Кроме этого, в северокорейской ассоциации по стрельбе из лука сообщили, что под давлением США три компании, в которые они направляли запросы о покупке оборудования, продолжают игнорировать их. Такие препятствия, по мнению представителя организации, "равносильны нецивилизованному акту, возвращающему во времена Средневековья". В стрелковой ассоциации КНДР добавили, что в случае, если спортивные федерации закроют глаза на такое поведение, "они оставят позорный след в мировой истории спорта".

В Международной федерации лыжного спорта, Международном олимпийском комитете и двух других спортивных организациях на просьбу прокомментировать данную ситуацию Рейтеру не ответили.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.