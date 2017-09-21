"Олимпиец" победил "Уфу" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нижегородский "Олимпиец" в серии пенальти обыграл "Уфу" в домашнем матче 1/16 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. В составе победителей мяч забил Кирилл Маляров (57-я минута). У гостей отличился Исламнур Абдулавов (90). В серии пенальти хозяева были сильнее - 4:1.

"Олимпиец", основанный в 2015 году, занимает последнее место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижегородский клуб впервые в истории вышел в 1/8 финала, где встретится с ярославским "Шинником", который в среду на своем поле разгромил екатеринбургский "Урал" (3:0).