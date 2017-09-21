"Йокерит" обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" победил московский ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Мэттью Гилрой (4-я минута), Олли Палола (11), Никлас Йенсен (30) и Джон Норман (59).
Армейцы потерпели второе поражение подряд и третье в сезоне. В турнирной таблице Западной конференции москвичи с 23 очками располагаются на четвертой строчке, "Йокерит" с тем же количеством баллов занимает третье место.
В следующем матче ЦСКА 25 сентября примет братиславский "Слован", "Йокерит" в тот же день дома сыграет с подмосковным "Витязем".
В других матчах дня "Барыс" дома победил минское "Динамо" (4:1), ярославский "Локомотив" на выезде обыграл ханты-мансийскую "Югру" (3:2).