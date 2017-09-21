"СКА-Хабаровск" обыграл "Арарат" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" победил московский "Арарат" со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

У проигравших голом отметился Виктор Земченков (48-я минута). В составе победителей отличился Николай Калинский (80), еще один мяч защитник "Арарата" Егор Тараканов (67) отправил в свои ворота.

В 1/8 финала "СКА-Хабаровск" сыграет с победителем матча между петербургскими "Динамо" и "Зенитом".