Лавров призвал не политизировать Международное олимпийское движение

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Международное олимпийское движение должно оставаться вне политики. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

"Вне политики должно оставаться и международное олимпийское, и в целом спортивное движение", - подчеркнул министр.

14 сентября главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет не допустить сборную России к участию в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Заявление подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США, которые при этом не против выступления ряда россиян на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле. К 18 сентября количество глав антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28.