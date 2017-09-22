Глава Ассоциации футбола Сьерра-Леоне подозревается в коррупции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации футбола Сьерра-Леоне Иша Йохансен и генеральный секретарь организации Крис Камара подозреваются в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Би-би-си.

Комиссия по борьбе с коррупцией страны предъявила чиновникам обвинение по шести пунктам спустя два дня после заявления Йохансен о своем намерении избираться на новый президентский срок.

"Этот ход антикоррупционной комиссии был предсказуем, и я глубоко им опечалена. Я всегда знала, что мое выдвижение на второй срок повлечет бурную реакцию", - сказала Йохансен Би-би-си.

В сентябре 2016 года Йохансен была арестована также по обвинению в коррупции, однако затем ее отпустили без предъявления обвинений.

Йохансен возглавляет ассоциацию с 2013 года. Очередные выборы президента должны были состояться в августе, но были перенесены Международной федерацией футбола из-за проверок членов организации.