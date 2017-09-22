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В Москве к ЧМ-2018 могут подготовить волонтеров со знанием японского языка

Спорт
22 сентября, 10:53 дата обновления: 22 сентября, 10:54 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Столичные власти намерены провести мониторинг бронирования в отелях, чтобы выяснить, в каких районах будут концентрироваться болельщики из той или иной страны

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© REUTERS/Maxim Shemetov

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти российской столицы в рамках программы подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года могут набрать людей со знанием японского языка. Об этом в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко, который находится с визитом в Токио, где проходит крупная международная выставка туризма "ДЖАТА".

"Туристический поток между Россией и Японией в последнее время был не очень высоким, однако в этом году ситуация резко изменилась, и количество японских туристов в России стало стремительно расти. Кроме того, сборная Японии будет участвовать в чемпионате мира по футболу в следующем году. Я считаю, что мы можем проработать возможность того, чтобы в рамках программы по подготовке волонтеров к чемпионату мира набрали людей в том числе со знанием японского языка", - сказал он.

По его словам, всего в Москве будет задействовано около девяти тысяч волонтеров, которые будут помогать туристам на стадионах, в аэропортах и на улицах столицы. "Департамент транспорта Москвы уделяет большое внимание языковой подготовке, в том числе это касается сотрудников системы общественного транспорта, кассиров в метро. Аналогичные меры принимаются и в сферах здравоохранения, охраны общественного порядка", - добавил Тихненко.

Кроме того, он заявил, что московские власти намерены провести мониторинг бронирования номеров в отелях, чтобы выяснить, в каких районах будут концентрироваться болельщики из той или иной страны. Это необходимо для того, чтобы правильно организовать работу волонтеров. "При необходимости, если к нам будут приезжать крупные группы болельщиков из одной страны, мы готовы предоставить им сопровождение", - отметил Тихненко.

В последние годы, по разным оценкам, Японию посетили около 70 тысяч россиян, примерно такое же число японцев приезжали в Россию. С начала 2017 года стороны пошли на взаимное упрощение визового режима. Это положительно отразилось на туристическом потоке между двумя странами. По данным Ростуризма, число россиян, посетивших Японию, с начала этого года выросло на 40% по сравнению с прошлым, а число японцев, приехавших в РФ, - на 18%

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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