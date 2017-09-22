Теннисист Медведев отметил, что "ВТБ Кубок Кремля"-2016 стал для него большим шагом вперед

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев сделал большой шаг вперед, когда впервые в карьере дошел до четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (АТП) на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в 2016 году. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

В прошлом году Медведев впервые сыграл в основной сетке "ВТБ Кубка Кремля", проиграв в четвертьфинале французу Стефану Роберу. В 2013, 2014, 2015 годах россиянин играл в квалификации турнира, но ему не удавалось пробиться в основную сетку соревнований.

"В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" получился очень хорошим турниром для меня. Это был первый четвертьфинал турнира АТП, где я впервые обыграл игрока из первой тридцатки рейтинга серба Виктора Троицки. Конечно, после этого почувствовал больше уверенности в себе, закончил год в топ-100, затем сыграл финал на турнире в индийском Ченнаи. Это был большой шаг вперед", - заявил Медведев.

Также теннисист рассказал о своих планах на год. "Как такового плана максимум или минимум у меня нет, но очень хотелось бы попасть в Милан на Next Gen ATP Finals (итоговый турнир АТП для игроков не старше 21 года - прим. ТАСС), закончить год в списке первых пятидесяти игроков, а как максимум, закончить год в первой тридцатке рейтинга, но это будет очень тяжело", - добавил теннисист.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.