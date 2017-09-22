Европа будет играть по-новому: что такое футбольная Лига наций

Фонд исследований искусственного интеллекта размером $50 млн появится в СШАСоциальная ответственность 22 сентября, 17:44
Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристовСпорт 22 сентября, 17:43
Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездомЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:36
Источник: тренер ХК "Куньлунь" Кинэн пропустит матч со "Спартаком" из-за дисквалификацииСпорт 22 сентября, 17:32
Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'EquipeСпорт 22 сентября, 17:21
Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева приступит к тренировкам до конца декабряСпорт 22 сентября, 17:19
Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионахЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:05
Неймар пропустит матч чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмыСпорт 22 сентября, 17:03
Российские волейболистки обыграли команду Украины в стартовом матче ЧЕСпорт 22 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
На прошедшем в Ньоне исполкоме УЕФА был утвержден регламент Лиги наций — нового турнира среди сборных команд, который призван заменить товарищеские матчи и определить четырех участников финального турнира чемпионата Европы 2020 года. ТАСС разъясняет тонкости нового соревнования, в котором примут участие все европейские сборные, включая российскую.
Компактный формат, когда каждый матч может оказаться решающим, обеспечит турниру динамичность и не позволит командам расслабиться. В Лиге наций УЕФА важна будет каждая встреча УЕФА
Идея проведения Лиги наций УЕФА появилась еще при бывшем руководстве европейского футбола — ее поддержал в бытность генеральным секретарем УЕФА нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино. Цель нового турнира — избавить сборные команды от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками. К тому же организаторы намерены получить большой доход от продажи прав на телетрансляции, хотя пока призовой фонд Лиги наций назван не был.
Старт Лиги наций приведет к серьезным изменениям в привычном формате отборочных циклов. Ранее отборочные турниры чемпионатов мира и Европы стартовали почти за два года до их начала — в сентябре каждого четного года. Отбор на Евро-2020 начнется в марте 2019 года, а осенью 2018 года состоятся матчи Лиги наций в четырех различных лигах.
55 участников Лиги наций будут разделены на дивизионы в зависимости от рейтинга УЕФА, который не следует путать с аналогичным рейтингом ФИФА. Рейтинг УЕФА основан на выступлении команд на чемпионате мира 2014 года и Евро-2016, где учитывались отборочные и финальные турниры, а также в отборочном цикле чемпионата мира — 2018, его итоги будут подведены в начале октября после заключительных встреч в группах. Ноябрьские стыковые матчи за последние путевки на мировое первенство в России учитываться в рейтинге УЕФА уже не будут.
Сборные со скромными возможностями, испытывавшие сложности в матчах с заведомо более сильными командами, получат шанс вести игру на равных. Постоянные поражения вряд ли могут научить полезному, и теперь многие начнут добиваться побед УЕФА
В двух сильнейших дивизионах Лиги наций выступят по 12 команд. Сборная России занимает 13-е место и, так как не участвует в отборочном цикле чемпионата мира, повысить рейтинг не сможет, попав в дивизион B Лиги наций. Места с 14-го по 24-е в рейтинге занимают сборные Северной Ирландии, Словакии, Швеции, Нидерландов, Украины, Боснии и Герцеговины, Австрии, Турции, Ирландии, Дании и Венгрии. Именно они могут стать соперниками команды России в дивизионе В.
Первые 12 мест в рейтинге занимают команды Германии, Португалии, Бельгии, Испании, Швейцарии, Франции, Англии, Италии, Польши, Хорватии, Исландии и Уэльса, которые, если сохранят свои позиции, составят дивизион А. В дивизионе С выступят 15 команд, в дивизионе D — 16.
24 января в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка групп Лиги наций. В дивизионах А и В будут составлены четыре группы по три команды в каждой, в дивизионе С — одна группа из трех команд и три — из четырех, в дивизионе D — четыре группы по четыре команды. УЕФА вновь подчеркнул, что в результате жеребьевки сборные России и Украины, а также Азербайджана и Армении попасть в одну группу не смогут.
Матчи групповой стадии пройдут в сентябре—ноябре 2018 года — в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. В двух сильнейших дивизионах команды проведут по четыре матча, в слабейших группах — по шесть.
По итогам групповых стадий победители групп в дивизионе А выходят в финальный турнир, который пройдет в июне 2019 года в формате "Финала четырех". В декабре 2018 года УЕФА определит среди четырех участников организатора турнира. Худшие команды в группах дивизионов А, В и С будут понижены в классе, их заменят соответственно победители групп в дивизионах В, С и D.
Кроме того, в Лиге наций будут разыграны четыре путевки на Евро-2020 с участием 24 команд, получить которые сможет любой из участников турнира, независимо от дивизиона. Отборочный турнир следующего чемпионата Европы пройдет в 2019 году, жеребьевка определит 10 групп по четыре-пять сборных в каждой, по две лучшие команды выходят в финальный турнир. Учитывая, что он состоится в 13 европейских городах, автоматическую путевку на правах хозяина не получит никто.
Четыре оставшиеся путевки на Евро-2020 будут разыграны среди 16 победителей групп всех дивизионов Лиги наций. Если эти команды уже получат путевки по итогам отборочных турниров, их заменят следующие по рейтингу сборные дивизиона. Если же в дивизионе не наберется четыре команды для участия в плей-офф, добор будет проходить в следующем дивизионе.
Матчи плей-офф состоятся внутри дивизионов — то есть путевку на Евро-2020 гарантированно получат команды из каждого дивизиона, включая слабейший. Очевидно, что для самых слабых сборных Европы Лига наций станет отличным шансом пробиться в число участников чемпионата континента.
Таким образом, у сборной России будет две возможности пробиться на Евро-2020 — занять одно из двух первых мест в отборочной группе либо стать победителем своей группы в Лиге наций, а затем преодолеть две стадии плей-офф с командами своего дивизиона.
Евгений Трушин