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Теннисистка Родина не сумела выйти в финал турнира в Гуанчжоу

Спорт
22 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

28-летняя российская теннисистка проиграла китаянке Шуай Чжан в двух сетах

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина проиграла китаянке Шуай Чжан в полуфинальном матче турнира Женской теннисной федерации (WTA) в китайском Гуанчжоу.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу китайской спортсменки, "посеянной" на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

В финале Чжан сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.

Турнир завершится 23 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $227 тыс.

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