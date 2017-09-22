Теннисистка Родина не сумела выйти в финал турнира в Гуанчжоу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина проиграла китаянке Шуай Чжан в полуфинальном матче турнира Женской теннисной федерации (WTA) в китайском Гуанчжоу.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу китайской спортсменки, "посеянной" на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

В финале Чжан сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.

Турнир завершится 23 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $227 тыс.