Теннисистка Родина не сумела выйти в финал турнира в Гуанчжоу

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина проиграла китаянке Шуай Чжан в полуфинальном матче турнира Женской теннисной федерации (WTA) в китайском Гуанчжоу.
Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу китайской спортсменки, "посеянной" на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 44 минуты.
В финале Чжан сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.
Турнир завершится 23 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $227 тыс.