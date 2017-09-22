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Россиянка Елфутина защитила титул чемпионки мира по парусному спорту среди молодежи

Спорт
22 сентября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В медальную гонку взрослой категории спортсменка вышла с 10-го места

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская яхтсменка Стефания Елфутина досрочно защитила титул чемпионки мира по виндсерфингу в олимпийском классе RS:X среди спортсменов не старше 21 года. Соревнования проходят на острове Эносима в Японии.

Спортсменки провели девять гонок из десяти. В общем зачете чемпионата мира 20-летняя Елтуфина идет десятой с 68 очками, став единственной спортсменкой в возрасте до 21 года, которой удалось выйти в медальную гонку. Еще одна россиянка Мариам Сехпосян завершила соревнования, заняв 19-е место (102). Лидируют в общем зачете китайские спортсменки: первое место занимает Чэнь Пэйна (26,7), второе - Ши Хонмей (43), третье - Лю Юнсю (44).

Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также двукратной медалисткой чемпионатов Европы.

Медальная гонка чемпионата мира пройдет 23 сентября.

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