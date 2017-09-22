"Ювентус" заработал рекордные €562,7 млн по итогам финансового года

ТАСС, 22 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о рекордном доходе за финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам сезона-2016/17 туринский клуб заработал €562,7 млн, что является лучшим показателем в истории клуба. Чистая прибыль составила €42,6 млн.

Таким образом, клуб увеличил доход по сравнению с предыдущим годом почти на €200 млн (с €388 млн), а размер чистой прибыли увеличился более чем на €40 млн (с €4 млн).

В минувшем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии, а также победил в розыгрыше Кубка страны. Кроме того, туринская команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором уступила мадридскому "Реалу".