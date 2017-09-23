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Японский фигурист Ханю побил мировой рекорд в короткой программе на турнире в Канаде

Спорт
23 сентября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Он превзошел свое же достижение, установленное в финале Гран-при 2015 года, почти на два балла

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Японский фигурист Юдзуру Ханю установил мировой рекорд по результатам короткой программы в мужском одиночном катании. На турнире в канадском Пьерфондсе Ханю набрал 112,72 балла и побил свое же мировое достижение, составлявшее 110,95 балла, которое было установлено в финале Гран-при 10 декабря 2015 года.

22-летний японец также является рекордсменом по количеству баллов, набранных в произвольной программе (223,20) и по сумме двух программ (330,43).

Ханю - олимпийский чемпион Сочи в одиночном катании, двукратный чемпион мира. Также японец четыре раза побеждал в финалах Гран-при и один раз - на командном чемпионате мира.

Произвольная программа у мужчин на турнире в Канаде пройдет 24 сентября.

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