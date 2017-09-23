Елфутина стала девятой на ЧМ мира по парусному спорту в классе RS:X

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянка Стефания Елфутина заняла девятое место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS:X, который проходил на острове Эносима в Японии.

20-летняя Елфутина стала единственной россиянкой и спортсменкой не старше 21 года, которая участвовала в медальной гонке. Она набрала 74 очка. Первое место заняла китаянка Чэнь Пэйна (44,7), призерами стали также представительницы Китая - серебро у У Цзяхуэй (50), бронза - у Лю Юньсю (56).

В мужских соревнованиях победил китаец Е Бин (51). Серебро завоевал швейцарец Матео Санс Ланс (53). Третье место занял китаец Гао Мэнфань (68).

Ранее Елфутина защитила титул чемпионки мира среди спортсменок не старше 21 года. Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также двукратной медалисткой чемпионатов Европы (серебро и бронза).