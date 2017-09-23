Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елфутина стала девятой на ЧМ мира по парусному спорту в классе RS:X

Спорт
23 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

20-летняя Елфутина стала единственной россиянкой и спортсменкой не старше 21 года, которая участвовала в медальной гонке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стефания Елфутина

Стефания Елфутина

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянка Стефания Елфутина заняла девятое место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS:X, который проходил на острове Эносима в Японии.

20-летняя Елфутина стала единственной россиянкой и спортсменкой не старше 21 года, которая участвовала в медальной гонке. Она набрала 74 очка. Первое место заняла китаянка Чэнь Пэйна (44,7), призерами стали также представительницы Китая - серебро у У Цзяхуэй (50), бронза - у Лю Юньсю (56).

В мужских соревнованиях победил китаец Е Бин (51). Серебро завоевал швейцарец Матео Санс Ланс (53). Третье место занял китаец Гао Мэнфань (68).

Ранее Елфутина защитила титул чемпионки мира среди спортсменок не старше 21 года. Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также двукратной медалисткой чемпионатов Европы (серебро и бронза).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
2
Порошенко: размещение миссии ООН в Донбассе - кратчайший путь установления мира
3
Причиной ДТП под Калининградом могло стать нарушение скоростного режима
4
Областные власти окажут помощь семьям погибших в ДТП под Калининградом
5
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
6
Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой"
7
Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама