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Баскетболист "Нью-Йорка" Энтони согласен на переход в "Кливленд" или "Оклахому"

Спорт
23 сентября, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Энтони предоставил руководству "Нью-Йорка" расширенный список команд, при переходе в которые он не будет использовать свое право вето на обмен

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Кармело Энтони

Кармело Энтони

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 23 сентября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк" Кармело Энтони готов перейти в "Кливленд" или "Оклахому". Об этом сообщает ESPN.

Энтони предоставил руководству "Нью-Йорка" расширенный список команд, при переходе в которые он не будет использовать свое право вето на обмен. По информации телеканала, в него вошли "Кливленд" и "Оклахома". Баскетболист внес два клуба в список, после того как "Нью- Йорк" не смог договориться о его обмене в "Хьюстон", который был приоритетным вариантом для Энтони. Форвард рассчитывает найти новую команду до открытия тренировочного лагеря на следующей неделе.

Энтони выступал за "Денвер" с 2003 года, в 2011 году перешел в "Нью-Йорк". Форвард 10 раз принимал участие в матчах звезд НБА. Энтони является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016). Форвард в среднем за игру набирает 24,8 очка и делает 6,6 подборов.

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