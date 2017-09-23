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Китаянка Чжан выиграла теннисный турнир в Гуанчжоу

Спорт
23 сентября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Китаянка обыграла в финале сербку Александру Крунич

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Китаянка Шуай Чжан обыграла представительницу Сербии Александру Крунич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу китайской спортсменки, "посеянной" на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 59 минут.

В пятницу Чжан в полуфинале обыграла россиянку Евгению Родину.

Призовой фонд турнира в Гуанчжоу составляет $227 тыс.

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