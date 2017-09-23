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Каррера: футболисту "Спартака" Зе Луишу для восстановления нужно не меньше недели

Спорт
23 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Сначала форвард сборной Кабо-Верде получил травму бедра, а затем растянул мышцы живота

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травмированный нападающий "Спартака" Зе Луиш вернется в строй не раньше, чем через неделю. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер московского футбольного клуба Массимо Каррера.

26-летний форвард сборной Кабо-Верде получил травму бедра в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), который состоялся 12 августа. 1 сентября Зе Луиш вернулся к тренировкам, но затем растянул мышцы живота.

"Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того, чтобы вернуться в строй", - сказал Каррера.

С июня по конец сентября футболисты "Спартака" получили 12 различных травм. На вопрос, в чем причина, Каррера ответил: "В прошлом сезоне, несмотря на то, что команда играла один раз в неделю, количество травм было не меньшим, а даже большим. К примеру, к десятому туру прошлого сезона 12 игроков пропустили 168 дней, а в этом году 10 игроков пропустили 142 дня. Каждый видит только то, что хочет увидеть, но нужно смотреть глубже".

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