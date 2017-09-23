Бывший футболист ЦСКА Алдонин считает, что красно-синим будет нелегко в матче с "Динамо"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболистам московского ЦСКА будет непросто победить "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России. Об этом заявил бывший полузащитник красно-синих Евгений Алдонин, слова которого приводит "Газета.Ru".

Матч между "Динамо" и ЦСКА состоится 23 сентября и начнется в 16:30 мск.

"Потеря [Кирилла] Панченко, конечно, является очень весомой для "Динамо", - сказал Алдонин. - Слышал, что участие в матче также не сможет принять защитник Владимир Рыков. Однако ведь бывает так, что трудности закаляют и сплачивают коллектив. Это настоящее дерби, и ЦСКА в нем точно не будет легко".

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе московского клуба полузащитник стал двукратным чемпионом России (2005, 2006), пять раз выиграл Кубок страны (2005, 2006, 2008, 2009, 2011) и четыре раза - Суперкубок России (2004, 2006, 2007, 2009). Алдонин также является обладателем Кубка УЕФА (2005).