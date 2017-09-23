Врач ФК "Локомотив": Чорлука может вернуться в общую тренировочную группу до зимы

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в чемпионате России. Состояние хорватского футболиста ТАСС прокомментировал врач железнодорожников Сергей Хайкин.
Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче чемпионата страны с "Амкаром". В субботу 31-летний хорват сообщил, что вернулся к работе на базе "Локомотива" в Баковке.
"Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва", - рассказал Хайкин.
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года и до получения травмы являлся капитаном команды.