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Врач ФК "Локомотив": Чорлука может вернуться в общую тренировочную группу до зимы

Спорт
23 сентября, 15:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Хорватский защитник получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче чемпионата страны с "Амкаром"

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Защитник ФК "Локомотив" Ведран Чорлука

Защитник ФК "Локомотив" Ведран Чорлука

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может вернуться к работе в общей тренировочной группе до начала зимнего перерыва в чемпионате России. Состояние хорватского футболиста ТАСС прокомментировал врач железнодорожников Сергей Хайкин.

Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия 22 апреля в матче чемпионата страны с "Амкаром". В субботу 31-летний хорват сообщил, что вернулся к работе на базе "Локомотива" в Баковке.

"Ведран Чорлука продолжает восстановление после перенесенной в апреле операции строго в соответствии с планом реабилитации. Последние два месяца прошли в режиме двухразовых тренировок, одна из которых проходила на специальной антигравитационной беговой дорожке. Буквально вчера футболист приступил к индивидуальной работе на футбольном поле и не исключено, что сможет начать работу в общей группе до наступления зимнего перерыва", - рассказал Хайкин.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года и до получения травмы являлся капитаном команды.

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