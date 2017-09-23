Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

Игроки "Спартака" Райан Стоа и Вилле Лаюнен (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Спартак" и "Куньлунь Ред Стар" © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Спартака" хет-трик оформил Максим Трунев (19, 54, 60-я минуты). Также в составе победителей отличились Райан Стоа (1-я минута) и Лукаш Радил (26, 55). У "Куньлуня" шайбы забросили Брандон Дефасио (29) и Кори Кейн (55).

"Спартак" занимает 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" идет на восьмым на Востоке, в активе команды 21 очко.

Хоккеисты красно-белых не оформляли хет-трики более семи лет. Последний раз три шайбы за "Спартак" забрасывал Игорь Мусатов 18 января 2010 года в матче против нижегородского "Торпедо" (4:3 ОТ). Для Трунева этот хет-трик стал первым в карьере в КХЛ.

В следующем матче "Спартак" 25 сентября примет хабаровский "Амур", "Куньлунь" сыграет в гостях с рижским "Динамо".