Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Спартака" хет-трик оформил Максим Трунев (19, 54, 60-я минуты). Также в составе победителей отличились Райан Стоа (1-я минута) и Лукаш Радил (26, 55). У "Куньлуня" шайбы забросили Брандон Дефасио (29) и Кори Кейн (55).
"Спартак" занимает 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" идет на восьмым на Востоке, в активе команды 21 очко.
Хоккеисты красно-белых не оформляли хет-трики более семи лет. Последний раз три шайбы за "Спартак" забрасывал Игорь Мусатов 18 января 2010 года в матче против нижегородского "Торпедо" (4:3 ОТ). Для Трунева этот хет-трик стал первым в карьере в КХЛ.
В следующем матче "Спартак" 25 сентября примет хабаровский "Амур", "Куньлунь" сыграет в гостях с рижским "Динамо".