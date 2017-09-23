Футболисты "Динамо" перед игрой с ЦСКА поддержали травмированных Панченко и Рыкова

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ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" вышли на матч чемпионата России с ЦСКА в футболках с надписью в поддержку травмированных нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Динамовцы вышли на поле в футболках с надписью "Паня, Рык, выздоравливайте!" pic.twitter.com/rrChqkNF7o— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 23, 2017
27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем 15 сентября. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован. 29-летний Рыков в этой же встрече сломал скуловую кость. Ему также сделали операцию.
Матч 11-го тура чемпионата России между "Динамо" и ЦСКА проходит на "Арене-Химки". Идет первый тайм, счет не открыт - 0:0.