Велогонщик Канерва сломал ключицу во время групповой гонки на чемпионате мира

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Финский велогонщик Яни Канерва получил травмы в результате столкновения с машиной сопровождения во время групповой гонки среди юниоров (спортсмены не старше 23 лет) на чемпионате мира по велогонкам на шоссе, который проходит в норвежском Бергене. Об этом сообщает портал cyclingnews.com.
Инцидент произошел во время гонки в пятницу. Канерва двигался в потоке автомобилей сопровождения и не успел среагировать на маневр одного из них, который совершил перестроение из правого ряда, чтобы объехать препятствие. У 22-летнего гонщика диагностированы ушибы ребер и перелом ключицы. Сообщается, что его состояние стабильно.
Чемпионат мира завершится 24 сентября.