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Велогонщик Канерва сломал ключицу во время групповой гонки на чемпионате мира

Спорт
23 сентября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Спортсмен двигался в потоке автомобилей сопровождения и не успел среагировать на маневр одного из них, который совершил перестроение из правого ряда, чтобы объехать препятствие

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Финский велогонщик Яни Канерва получил травмы в результате столкновения с машиной сопровождения во время групповой гонки среди юниоров (спортсмены не старше 23 лет) на чемпионате мира по велогонкам на шоссе, который проходит в норвежском Бергене. Об этом сообщает портал cyclingnews.com.

Инцидент произошел во время гонки в пятницу. Канерва двигался в потоке автомобилей сопровождения и не успел среагировать на маневр одного из них, который совершил перестроение из правого ряда, чтобы объехать препятствие. У 22-летнего гонщика диагностированы ушибы ребер и перелом ключицы. Сообщается, что его состояние стабильно.

Чемпионат мира завершится 24 сентября.

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