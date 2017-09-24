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Новозеландец Паркер защитил титул чемпиона мира WBO, победив британца Хьюи Фьюри

Спорт
24 сентября, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

12-раундовый поединок, прошедший в Манчестере, завершился победой Джозефа Паркера по очкам большинством голосов

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ТАСС, 24 сентября. Новозеландец Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам большинством голосов.

Один судья выставил ничейные оценки - 114:114, двое других отдали победу Паркеру с большим преимуществом - 118:110, 118:110.

Поединок прошел в тактической борьбе и в невысоком темпе. Паркер действовал первым номером и постоянно шел вперед, а Фьюри работал на отходах и боксировал в контратакующей манере. Обоим боксерам не хватало точности и силы в ударах, но в заключительном раунде новозеландцу удалось несколько раз потрясти соперника. Благодаря атакующей и более силовой манере судьи в итоге отдали предпочтение Паркеру.

Первоначально поединок должен был состояться в мае, но Фьюри получил травму и был вынужден отказаться от боя. Вместо британца Паркер провел поединок с занимавшим тогда 14-е место в рейтинге организации румыном Рэзваном Кожану и выиграл по очкам.

Фьюри не смог вернуть титул в семью

Паркер во второй раз защитил пояс, который завоевал в декабре прошлого года благодаря победе по очкам над американцем Энди Руисом. Титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри, двоюродный брат Хьюи, отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за невозможности проведения защиты ввиду проблем со здоровьем.

25-летний Паркер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе теперь 24 победы (18 - нокаутом). На счету 23-летнего Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. За этот поединок Паркер получит $1,55 млн, Фьюри - $900 тысяч.

Ранее россиянин Александр Поветкин заявлял о готовности провести поединок с Паркером. Россиянин занимает в рейтинге WBO 8-е место. Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе владеет американец Деонтей Уайлдер, Международной боксерской федерации (IBF) и WBA - британец Энтони Джошуа.

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