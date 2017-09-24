Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Павел Недвед возобновил карьеру футболиста

Спорт
24 сентября, 3:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

45-летний Недвед подписал контракт с чешским любительским клубом "Скальна", за который выступает его 18-летний сын

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MARCO GIGLIO

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Чехии Павел Недвед возобновил карьеру в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Football Italia.

Недвед подписал контракт с чешским любительским клубом "Скальна", за который выступает его 18-летний сын. В этой команде Павел Недвед начинал свою карьеру.

В "Скальне" отметили, что пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента "Ювентуса".

Большую часть футбольной карьеры Недвед провел в "Ювентусе", в составе которого выступал с 2001 по 2009 год. В 2003-м он стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту Европы.

Недвед провел за сборную Чехии 91 матч и забил 18 мячей. В 2009 году он объявил о завершении спортивной карьеры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
2
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано
5
"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"
6
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
7
СМИ: Павел Недвед возобновил карьеру футболиста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама