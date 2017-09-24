СМИ: Павел Недвед возобновил карьеру футболиста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Чехии Павел Недвед возобновил карьеру в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Football Italia.

Недвед подписал контракт с чешским любительским клубом "Скальна", за который выступает его 18-летний сын. В этой команде Павел Недвед начинал свою карьеру.

В "Скальне" отметили, что пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента "Ювентуса".

Большую часть футбольной карьеры Недвед провел в "Ювентусе", в составе которого выступал с 2001 по 2009 год. В 2003-м он стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту Европы.

Недвед провел за сборную Чехии 91 матч и забил 18 мячей. В 2009 году он объявил о завершении спортивной карьеры.