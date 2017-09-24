Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданы

Источник: в Израиле ожидают в октябре визита ШойгуМеждународная панорама 24 сентября, 12:06
Россияне Иванов и Созонов стали третьими на этапе Суперсерии по бадминтону в Токио в пареСпорт 24 сентября, 11:57
СМИ: большинство японцев не поддерживают намерение Абэ провести досрочные выборыМеждународная панорама 24 сентября, 11:50
Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданыСпорт 24 сентября, 11:46
Артем Алексеев второй год подряд стал победителем Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:40
Следствие в Приморье приступило к проверке по факту гибели белухи в океанариумеПроисшествия 24 сентября, 11:39
Будогосский поддерживает решение арбитра назначить пенальти в матче "Спартак" - "Анжи"Спорт 24 сентября, 11:26
Максимов и Седова выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафонаСпорт 24 сентября, 11:15
Без конкуренции: кубинец Дортикос нокаутировал россиянина КудряшоваСпорт 24 сентября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" продал все билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Красно-белые сыграют с "Ливерпулем" 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена", которая вмещает 45360 зрителей. Встреча начнется в 21:45 мск.
Все билеты были проданы в онлайн-режиме. Сначала билеты на игру могли приобрести владельцы абонементов и карт лояльности. Оставшиеся билеты были раскуплены в период онлайн-продажи. Болельщикам английского клуба была выделена квота в 1145 билетов.
Билеты поступят покупателям в электронном виде 24 сентября.