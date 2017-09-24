Все билеты на домашний матч "Спартака" против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов проданы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" продал все билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Красно-белые сыграют с "Ливерпулем" 26 сентября на стадионе "Открытие-Арена", которая вмещает 45360 зрителей. Встреча начнется в 21:45 мск.

Все билеты были проданы в онлайн-режиме. Сначала билеты на игру могли приобрести владельцы абонементов и карт лояльности. Оставшиеся билеты были раскуплены в период онлайн-продажи. Болельщикам английского клуба была выделена квота в 1145 билетов.

Билеты поступят покупателям в электронном виде 24 сентября.