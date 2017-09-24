Рекордсменка Московского марафона Трофимова рассчитывает выступить на ОИ-2020

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МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Спортсменка из Якутии Сардана Трофимова, установившая в воскресенье на Московском марафоне новый рекорд соревнований, поставила перед собой задачу обязательно выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом Трофимова, вынужденно пропустившая Игры в Рио-де-Жанейро, сообщила ТАСС.
29-летняя Трофимова год назад прошла отбор на Олимпиаду-2016 как победительница чемпионата России - 2015, однако не смогла поехать в Бразилию из-за санкций, наложенных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
"К моему большому разочарованию, мы не поехали в Рио-де- Жанейро, и теперь моя главная задача - выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, - заметила Трофимова. - После Игр в Бразилии я сделала себе на ноге татуировку в виде олимпийских колец. Как знак, что я обязательно должна выступить на следующих Играх в Японии".
"Грустно, что и в этом году у меня не было возможности выступать на международных стартах, - продолжила бегунья. - Я подавала в IAAF индивидуальную заявку, но мне, как и всем остальным российским марафонцам, пришел отказ. Мотивировали это решение тем, что у меня в этом сезоне было мало допинг- тестирований".
Для Трофимовой Московский марафон - 2017 стал первым в карьере, но это не помешало ей больше чем на две минуты улучшить рекорд трассы. Спортсменка победила с результатом 2 часа 30 минут 29 секунд.
"Трасса Московского марафона - самая лучшая в России, мне нигде не бежалось так комфортно, как в Москве. В моем высоком результате большая заслуга бежавших рядом со мной пейсмейкеров, которые очень профессионально вели меня по трассе в оптимальном темпе, защищали от ветра и предупреждали о поворотах. Мы рассчитывали пробежать быстрей 2:32, и нам это удалось сделать", - подытожила Трофимова.