Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 25 сентября. "Нэшвилл" победил "Коламбус" со счетом 5:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голевую передачу отдал 21-летний российский нападающий Владислав Каменев. У проигравших две результативные передачи на счету форварда Артемия Панарина.

В начале января 2017 года Каменев провел первую игру в НХЛ. Всего на его счету два матча за "Нэшвилл" в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями.

Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.

Летом нынешнего года Артемий Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго", за который выступал с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и сделал 90 передач.