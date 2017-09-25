Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ

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ТАСС, 25 сентября. "Нэшвилл" победил "Коламбус" со счетом 5:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей голевую передачу отдал 21-летний российский нападающий Владислав Каменев. У проигравших две результативные передачи на счету форварда Артемия Панарина.
В начале января 2017 года Каменев провел первую игру в НХЛ. Всего на его счету два матча за "Нэшвилл" в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями.
Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.
Летом нынешнего года Артемий Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго", за который выступал с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и сделал 90 передач.