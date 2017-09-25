Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
25 сентября, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3, в составе проигравших две результативные передачи на счету Артемия Панарина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владислав Каменев

Владислав Каменев

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 25 сентября. "Нэшвилл" победил "Коламбус" со счетом 5:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голевую передачу отдал 21-летний российский нападающий Владислав Каменев. У проигравших две результативные передачи на счету форварда Артемия Панарина.

В начале января 2017 года Каменев провел первую игру в НХЛ. Всего на его счету два матча за "Нэшвилл" в регулярном чемпионате, в которых он не отметился результативными действиями.

Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина.

Летом нынешнего года Артемий Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго", за который выступал с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и сделал 90 передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером
2
Впервые в истории современной Германии в Бундестаг проходит правая партия
3
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
4
Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП
5
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Премьер-министр Венгрии загадкой поздравил Германию с выборами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама