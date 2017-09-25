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ФИФА ослабит запрет на использование неспортивной символики в матчах

Спорт
25 сентября, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В прошлом году ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии за изображение на футболках красного мака, символизирующего память о погибших во время мировых войн солдатах

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ТАСС, 25 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) ослабит запрет на использование символики, не относящейся к спорту, во время футбольных матчей. Об этом сообщает AP.

В прошлом году ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Игроки национальных сборных вышли на игры отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в футболках с изображением красного мака, символизирующего память о погибших во время мировых войн солдатах. В связи с этим у ФИФА возник спор с британскими футбольными ассоциациями. В пятницу ФИФА разослала всем футбольным федерациям, входящим в организацию, циркуляр, в котором были предложены новые формулировки по данному правилу.

"Отмечая важное национальное или международное событие, необходимо учитывать чувства представителей команды- соперника (включая ее болельщиков) и широкой общественности, - говорится в сообщении ФИФА. - Мы рекомендуем, чтобы команды до матча занимались согласованием допустимых слоганов, заявлений или изображений".

Отмечается, что новая формулировка в регламенте должна быть одобрена на заседании совета ФИФА в октябре. Согласно поправке, запрещенными политическими символами на футбольных матчах будут являться: живые или мертвые люди (если соревнования не названы в их честь), политические партии, организации, группы или правительства государств, дискриминационные организации, группы, действия которых "могут обидеть значительное число людей", а также конкретные политические акты или события.

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