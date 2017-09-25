Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в октябре совершит визиты в Волгоград и Нижний Новгород с целью проверки городов к проведению турнира. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Андрей Кутепов.
"В октябре мы приедем с проверкой в Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре планируем посетить Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре - Саранск и Екатеринбург", - рассказал Кутепов.
"То, что мы подойдем к чемпионату мира в стопроцентной готовности, нет ни у кого сомнения. Сейчас нужно думать на глобальную перспективу, думать, как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать", - добавил он.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.