Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2019

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года со сборными Австрии и Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В итоговую заявку российской команды вошли 23 человека:

вратари - Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Лещук ("Динамо"), Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники - Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2"), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень");

полузащитники - Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

нападающие - Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").

Матч против австрийцев пройдет 6 октября в Москве, против сербов - 10 октября в Нови Саде.