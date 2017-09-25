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Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2019

Спорт
25 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Матч против австрийцев пройдет 6 октября в Москве, против сербов - 10 октября в Нови Саде

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года со сборными Австрии и Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В итоговую заявку российской команды вошли 23 человека:

  • вратари - Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Лещук ("Динамо"), Игорь Обухов ("Тюмень");
  • защитники - Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2"), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень");
  • полузащитники - Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Олимпиец");
  • нападающие - Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе ("Тосно").

Матч против австрийцев пройдет 6 октября в Москве, против сербов - 10 октября в Нови Саде.

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