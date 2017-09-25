Клуб НБА "Оклахома" объявил о переходе Кармело Энтони

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" объявил об обмене с "Нью-Йорком", в ходе которого получил форварда Кармело Энтони.

Done deal. #MelOKC #ThunderFWD @carmeloanthony pic.twitter.com/UcGtKc0Zak — OKC THUNDER (@okcthunder) September 25, 2017

Взамен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдала "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.

Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал "Денвер". За "Нью- Йорк" форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд. Всего в его активе девять таких встреч.

Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером "регулярки" по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.