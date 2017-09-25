Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НБА "Оклахома" объявил о переходе Кармело Энтони

Спорт
25 сентября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Взамен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдала "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кармело Энтони

Кармело Энтони

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" объявил об обмене с "Нью-Йорком", в ходе которого получил форварда Кармело Энтони.

Взамен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдала "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.

Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал "Денвер". За "Нью- Йорк" форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд. Всего в его активе девять таких встреч.

Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером "регулярки" по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
2
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
3
Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях
4
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
5
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
6
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
7
Депутат Ющенко предложил подобрать русские синонимы для слов "майнинг" и "блокчейн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама