Клуб НБА "Оклахома" объявил о переходе Кармело Энтони

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" объявил об обмене с "Нью-Йорком", в ходе которого получил форварда Кармело Энтони.
Done deal. #MelOKC #ThunderFWD @carmeloanthony pic.twitter.com/UcGtKc0Zak— OKC THUNDER (@okcthunder) September 25, 2017
Взамен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдала "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.
Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал "Денвер". За "Нью- Йорк" форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд. Всего в его активе девять таких встреч.
Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером "регулярки" по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.