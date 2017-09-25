Брудов считает, что боксер Гассиев находится в самом расцвете сил

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев, которому предстоит бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком, находится в самом расцвете сил. Такое мнение высказал бывший временный чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов, чьи слова приводит Gazeta.ru.
Гассиев проведет бой с Влодарчиком в четвертьфинале мировой суперсерии 21 октября в Ньюарке (США, штат Нью- Джерси).
"Хочу отметить, что вообще весь турнир очень интересный - соперники в нем крайне примечательные, и пара Гассиев - Влодарчик здесь не является исключением, - сказал Брудов. - При этом лично мне кажется, что поляк не так прост. А уж Гассиев вообще находится в самом расцвете сил. Считаю, что бой сложится очень ровно и преимущества в нем не будет ни у кого, однако есть, конечно, и определенная вероятность, что россиянин в самом начале сможет попасть и в итоге все заранее закончится".
Гассиев является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе.