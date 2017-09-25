Зимин: Усик является одним из фаворитов Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинец Александр Усик является одним из главных фаворитов Всемирной суперсерии бокса. Такое мнение высказал советский и российский тренер Александр Зимин, чьи слова приводит портал Gazeta.ru.

В ночь на 10 сентября Усик выиграл у немца Марка Хука техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем поединка между латвийцем Майрисом Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Их встреча пройдет 30 сентября.

"Одним из главных фаворитов суперсерии мне на данный момент видится украинец Усик, который уже вышел в полуфинал первенства - очень интересный боксер, смотрится ярче оппонентов, - сказал Зимин. - По моему мнению, у него есть все основания претендовать на самые высокие места".

Всемирная суперсерия бокса будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. По восемь боксеров в двух весовых категориях начали выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.