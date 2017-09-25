Зимин: Усик является одним из фаворитов Всемирной суперсерии бокса

"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболуСпорт 25 сентября, 21:24
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"Международная панорама 25 сентября, 21:05
Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президентаНаука 25 сентября, 20:58
Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в СамареСпорт 25 сентября, 20:53
Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполненаСпорт 25 сентября, 20:46
Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лабораторииСпорт 25 сентября, 20:45
Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организациюСпорт 25 сентября, 20:44
СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздухМеждународная панорама 25 сентября, 20:40
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь РоссииОбщество 25 сентября, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинец Александр Усик является одним из главных фаворитов Всемирной суперсерии бокса. Такое мнение высказал советский и российский тренер Александр Зимин, чьи слова приводит портал Gazeta.ru.
В ночь на 10 сентября Усик выиграл у немца Марка Хука техническим нокаутом в 10-м раунде и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем поединка между латвийцем Майрисом Бриедисом и кубинцем Майком Пересом. Их встреча пройдет 30 сентября.
"Одним из главных фаворитов суперсерии мне на данный момент видится украинец Усик, который уже вышел в полуфинал первенства - очень интересный боксер, смотрится ярче оппонентов, - сказал Зимин. - По моему мнению, у него есть все основания претендовать на самые высокие места".
Всемирная суперсерия бокса будет проводиться ежегодно среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. По восемь боксеров в двух весовых категориях начали выступления с четвертьфиналов, в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.