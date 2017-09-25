Мутко: государство не может ускорить следствие по делу антидопинговой лаборатории

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Государство никак не может влиять на работу российских следственных органов, занимающихся делом о нарушениях в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Одним из пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА в своих правах является требование открыть доступ к допинг-пробам в московской лаборатории, которая в настоящее время опечатана российскими следственными органами, открывшими дело в отношении ее бывшего руководителя Григория Родченкова.

"Что касается РУСАДА, то дорожная карта выполнена, остается вопрос аудита и заседание совета учредителей. Идет следствие, и мы на него влиять не можем. Они ведь не могут правду сказать: в некоторых странах следствие идет по пять- шесть лет, и никто никаких претензий не предъявлял", - сказал Мутко.

Вопрос восстановления РУСАДА будет поднят на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет 16 ноября в Сеуле.