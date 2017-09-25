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Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо станет тренером

Спорт
25 сентября, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Испанец завершил карьеру после окончании сезона-2016/17

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Хаби Алонсо

Хаби Алонсо

© EPA/TOBIAS HASE

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хаби Алонсо решил стать тренером. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я провел 17 лет в футболе и определился со своим будущим - я решил стать тренером, - сказал 35-летний Алонсо. - Подробности будут позднее".

Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Реал", английский "Ливерпуль и немецкую "Баварию", дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.

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