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Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ "Флорида"

Спорт
26 сентября, 2:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Российский защитник никогда не выступал в НХЛ, последним клубом игрока в Континентальной хоккейной лиге был челябинский "Трактор", в который он перешел летом 2016 года

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Николай Белов

Николай Белов

© Алексей Филиппов/ТАСС, архив

ТАСС, 26 сентября. Российский защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщает пресс-служба команды.

О причинах подобного решения не сообщается. Об участии 30-летнего игрока в тренировочном лагере "Пантерз" ранее сообщил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Белов никогда не выступал в НХЛ. Последним клубом защитника в Континентальной хоккейной лиге был челябинский "Трактор", в который он перешел летом 2016 года. В составе петербургского СКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина - 2015.

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