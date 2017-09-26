Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба НХЛ "Флорида"

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ТАСС, 26 сентября. Российский защитник Николай Белов покинул тренировочный лагерь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщает пресс-служба команды.
О причинах подобного решения не сообщается. Об участии 30-летнего игрока в тренировочном лагере "Пантерз" ранее сообщил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.
Белов никогда не выступал в НХЛ. Последним клубом защитника в Континентальной хоккейной лиге был челябинский "Трактор", в который он перешел летом 2016 года. В составе петербургского СКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина - 2015.