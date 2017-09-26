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Фабрегас: Абрамович очень любит "Челси", а футболисты команды ценят и уважают его

Спорт
26 сентября, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн

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Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 26 сентября. Российский бизнесмен Роман Абрамович, который является владельцем лондонского "Челси", является очень хорошим человеком, который любит клуб и которого безмерно уважают футболисты. Такое мнение высказал испанский полузащитник команды Сеск Фабрегас, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Абрамович - человек, который очень любит "Челси", он отдал клубу все. Многие думали, что он появится, а с течением лет исчезнет, но он принимает деятельное участие во всех вопросах. Когда по ходу предыдущего сезона были сомнения во всем, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Это в высшей степени нормальный человек, а футболисты команды его очень уважают", - заявил Фабрегас.

В прошлом сезоне "Челси" в первых шести играх чемпионата Англии потерпел два поражения и в одном матче сыграл вничью. После проигрыша лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3 в сентябре 2016 года "Челси" одержал 13 побед подряд в чемпионате. По итогам сезона команда стала чемпионом страны.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей продажей английского клуба. Именно после приобретения команды Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории, он пять раз выиграл чемпионат Англии, пять - Кубок страны, три - Кубок лиги, два - Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером "Челси" впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

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Абрамович, Роман Аркадьевич
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