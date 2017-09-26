Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр танцевального спорта впервые появится в Тюменской области

Спорт
26 сентября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На данный момент проект нового для региона объекта находится в стадии разработки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центр танцевального спорта впервые создадут в Тюмени. Он станет основной площадкой для проведения крупных соревнований, а также хореографических занятий для жителей региона, сообщил ТАСС директор Департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"В новом центре, который построят в Тюмени, разместятся большой зал и хореографические классы для занятий. Надеемся, что он станет не только домом для нашей прославленной команды формейшн (групповая дисциплина в спортивных танцах - прим. ТАСС) "Вера", но и местом притяжения сторонников различных танцевальных направлений, акробатического рок-н-ролла, чирлидинга и других. В большом зале центра все поклонники этого вида спорта смогут поболеть за участников танцевальных турниров различного уровня", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки реализации проекта.

По словам Грамотина, на данный момент проект нового для региона объекта находится в стадии разработки. "После подготовки соответствующего технического задания будут объявлены торги среди проектировщиков. В качестве площадки для строительства рассматривается район одного из торговых центров в Тюмени, потому что нам необходимо предусмотреть достаточное количество мест для парковки", - добавил он.

Он также отметил, что тюменский опыт проведения крупных соревнований по танцевальному спорту стал одним из ключевых факторов, повлиявших на решение о строительстве специализированного центра.

"Город широко известен в танцевальном мире. Мастерство спортсменов, талантливые наставники и высокий уровень организации международных и всероссийских соревнований позволяют по праву назвать Тюмень одним из ведущих центров спортивного танца нашей страны, и строительство такого центра является закономерным процессом", - подчеркнул Грамотин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
2
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
3
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
4
Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании
5
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФ
6
WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией
7
Санитарные вертолеты эвакуируют троих пострадавших в ДТП в Люберцах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама