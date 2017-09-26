Центр танцевального спорта впервые появится в Тюменской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центр танцевального спорта впервые создадут в Тюмени. Он станет основной площадкой для проведения крупных соревнований, а также хореографических занятий для жителей региона, сообщил ТАСС директор Департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"В новом центре, который построят в Тюмени, разместятся большой зал и хореографические классы для занятий. Надеемся, что он станет не только домом для нашей прославленной команды формейшн (групповая дисциплина в спортивных танцах - прим. ТАСС) "Вера", но и местом притяжения сторонников различных танцевальных направлений, акробатического рок-н-ролла, чирлидинга и других. В большом зале центра все поклонники этого вида спорта смогут поболеть за участников танцевальных турниров различного уровня", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки реализации проекта.

По словам Грамотина, на данный момент проект нового для региона объекта находится в стадии разработки. "После подготовки соответствующего технического задания будут объявлены торги среди проектировщиков. В качестве площадки для строительства рассматривается район одного из торговых центров в Тюмени, потому что нам необходимо предусмотреть достаточное количество мест для парковки", - добавил он.

Он также отметил, что тюменский опыт проведения крупных соревнований по танцевальному спорту стал одним из ключевых факторов, повлиявших на решение о строительстве специализированного центра.

"Город широко известен в танцевальном мире. Мастерство спортсменов, талантливые наставники и высокий уровень организации международных и всероссийских соревнований позволяют по праву назвать Тюмень одним из ведущих центров спортивного танца нашей страны, и строительство такого центра является закономерным процессом", - подчеркнул Грамотин.